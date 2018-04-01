Студентам колледжа водного транспорта рассказали о Сабетте

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Тюменский колледж водного транспорта присоединился к весеннему этапу всероссийской акции "Неделя без турникетов".

Первая встреча для первокурсников колледжа и старшеклассников школы № 15 была посвящена развитию транспортной инфраструктуры порта Сабетта. К слову, в колледже обучается более 50 юных ямальцев, большая часть студентов, находясь на плавательной практике, участвуют в перевозке грузов по Обской и Тазовской губе в порт Сабетта, Новый порт, Тазовское, Уренгой.

Мероприятие посетили директор эксплуатации флота и безопасности судоходства Обь-Иртышского речного пароходства Владимир Лапшин и ветеран Ямала, капитан, первый помощник механика на теплоходах Салехардского речного порта, орденоносец Геннадий Николаев.

Руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций Тюменского колледжа водного транспорта Юрий Емеленко показал ребятам текущую судоходную обстановку в порту Сабетта через систему AIS, которая представляет собой карту движения судов в реальном времени. За одну ямальскую навигацию перевозится около 1 млн тонн грузов различного назначения, пишет "АиФ - Западная Сибирь".