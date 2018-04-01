1 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на площади 400-летия Тюмени (у здания Тюменского драмтеатра, ул. Республики, 129) начнется первомайская демонстрация. Сбор участников с 9 до 10 часов на площади.

В Тюмени в 10 часов на Цветном бульваре начнется праздничная программа "Весна идет, весне дорогу".

В Тюмени 10 часов 40 минут на Цветном бульваре у стадиона "Центральный" начнется митинг и концерт.

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнутся соревнования в рамках первенства Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

В Тюмени в 10 часов 15 минут в Городском шахматном клубе начнется командный чемпионат Тюменской области по шашкам.

В п. Боровский пройдут областные соревнования "Тюменская детская лига по настольному теннису" в сезоне 2017-2018 гг.

В Тюменской области продолжится областная патриотическая акция "Георгиевская ленточка".

Этот день в истории:

1682 - Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

1707 - объединение Шотландии с Англией (Англо-шотландская уния), образование Великобритании.

1836 - в Александринском театре Санкт-Петербурга прошла премьера пьесы Гоголя "Ревизор".

1836 - началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург—Царское Село—Павловск.

1890 - впервые проводится международный первомайский праздник рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и другими странами Европы.

1891 - первая маевка в Санкт-Петербурге, организованная социал-демократической группой М. И. Бруснева.

1917 - впервые в России праздник 1 Мая отмечается свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимают солдаты.

1918 - впервые над Красной площадью пролетел советский самолет "Ньюпор-XXI", летчик И. Н. Виноградов.