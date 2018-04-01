Молодым семьям Заводоуковска вручили жилищные сертификаты

фото Министерства строительства РФ фото Министерства строительства РФ

Свидетельства на право получения социальной выплаты для приобретения или строительства жилья вручили 27 парам в Заводоуковске.

Более 400 семей находятся в резервных списках.За время работы госпрограммы 921 семья Заводоуковского городского округа улучшила свои жилищные условия, из них – 536 построили собственные дома, 385 – приобрели жилье, пишет "Тюменская область сегодня".

Напомним, государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" реализуется в стране с 2006 года.