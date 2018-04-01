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Интерактивный квест для юных актеров проведут в "Космосе"

Общество, 17:23 29 апреля 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия для воспитанников театра игры "Домино" в молодежный  театральный центр "Космос" состоится 30 апреля.

Команда МТЦ приготовила для ребят мастер-класс по импровизации от импров-банды “BreakFastBand”, урок по актерскому мастерству от режиссера молодежного театра "Ремарка" Юлии Вологжаниной.

Юные посетители "Космоса" смогут заглянуть в операторскую и посмотреть, как устроено управление сценическим светом и звуком в театральном центре и попробуют себя в качестве звукорежиссеров и художников по свету, пишет "Мой портал". 

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