Интерактивный квест для юных актеров проведут в "Космосе"

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсия для воспитанников театра игры "Домино" в молодежный театральный центр "Космос" состоится 30 апреля.

Команда МТЦ приготовила для ребят мастер-класс по импровизации от импров-банды “BreakFastBand”, урок по актерскому мастерству от режиссера молодежного театра "Ремарка" Юлии Вологжаниной.

Юные посетители "Космоса" смогут заглянуть в операторскую и посмотреть, как устроено управление сценическим светом и звуком в театральном центре и попробуют себя в качестве звукорежиссеров и художников по свету, пишет "Мой портал".