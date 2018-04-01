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Расходы на пенсионное обеспечение увеличены в Тюменской области

Экономика, 18:24 29 апреля 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

73 млрд 423 млн рублей составили расходы на пенсионное и социальное обеспечение в Тюменской области в 2017 году, что на 5 млрд 428 млн больше, чем годом ранее. Об этом сообщила управляющий Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

На 1 января 2018 года в отделении Пенсионного фонда России по Тюменской области состояло 393 тыс. 960 пенсионеров. В 2017 году назначено 24 тыс. 730 пенсий, из них 22 тыс. 2 страховых, 72 — накопительных, 2 тыс. 656 — государственных.

Индексация пенсий в 2017 году осуществлялась в установленные сроки. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,4%, с 1 апреля — на 0,38%. Средний размер страховой пенсии по старости к 1 января 2018 году составил 14 тыс. 385 рублей, пишет "Вслух.ру".

С 1 апреля увеличены на 1,5% размеры социальных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социальные выплаты, размеры которых повышаются при увеличении соответствующих размеров социальных пенсий. Средний размер социальной пенсии к 1 января 2018 года составил 9 тыс. 31 рубль.

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