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30 апреля - события дня

Общество, 18:00 29 апреля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжится областная патриотическая акция "Георгиевская ленточка". 

В Тюмени в СК "Строймаш" (Индустриальная, 49а) пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу (троеборье). 

В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. 

Этот день в истории:

1185 - новгород-северский князь Игорь Святославич начал свой роковой поход против половцев, позже воспетый в "Слове о полку Игореве".

1472 - в московском Кремле был заложен Успенский собор.

1909 - в Петербурге создана первая в России скаутская организация.

1944 - в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.

1945 - советские войска в Берлине овладели зданием рейхстага — символом немецкой государственности. 

1959 - принято решение о строительстве широкоэкранного кинотеатра на 500 мест в Тобольске.

1960 - в советских газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина №7.

1967 - в эксплуатацию сдана Останкинская телебашня в Москве.

1986 - "Правда" помещает первую информацию об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

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