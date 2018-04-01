30 апреля - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжится областная патриотическая акция "Георгиевская ленточка".

В Тюмени в СК "Строймаш" (Индустриальная, 49а) пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по пауэрлифтингу (троеборье).

В Тюмени в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) пройдет первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

Этот день в истории:

1185 - новгород-северский князь Игорь Святославич начал свой роковой поход против половцев, позже воспетый в "Слове о полку Игореве".

1472 - в московском Кремле был заложен Успенский собор.

1909 - в Петербурге создана первая в России скаутская организация.

1944 - в СССР принято постановление о создании школ рабочей молодежи.

1945 - советские войска в Берлине овладели зданием рейхстага — символом немецкой государственности.

1959 - принято решение о строительстве широкоэкранного кинотеатра на 500 мест в Тобольске.

1960 - в советских газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина №7.

1967 - в эксплуатацию сдана Останкинская телебашня в Москве.

1986 - "Правда" помещает первую информацию об аварии на Чернобыльской атомной электростанции.