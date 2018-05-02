3 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "О подготовке к празднованию 73-й годовщины со Дня Победы в Великой отечественной войне".

В Тюмени в 13 часов в СДЮСШОР №4 (ул. Энергетиков, 30/3) начнется совещание директоров учреждений, подведомственных департаменту по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В Тюмени в 15 часов в Тюменском ЦУМе и в 17 часов в ТРЦ "Фаворит" начнется традиционная раздача георгиевских ленточек, приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Этот день в истории:

1101 - князь Владимир Мономах заложил в Смоленске храм Успеяния Богоматери, в котором была помещена икона Смоленской Божией Матери.

1494 - Христофор Колумб открыл Ямайку.

1902 - в США созданы компании "Пепси-кола" и "Миннесота майнинг энд мэньюфэкчеринг".

1904 - американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1906 - Николай II объявил русский, финский и шведский языки официальными языками в Финляндии.

1937 - Маргарет Митчелл получила Пультцеровскую премию за роман "Унесенные ветром".

1989 - распоряжением Нефтеюганского горисполкома создана детская школа искусств.

1990 - умер патриарх Московский и Всея Руси Пимен.

1991 - в столице Намибии подписана "Виндхукская декларация", призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.

2004 - в посольстве РФ в Париже состоялась презентация книги мэра Москвы Юрия Лужкова "Человечество в XXI веке и будущее России".