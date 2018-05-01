  • 1 мая 20181.05.2018вторник
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени -1..-3 С 2 м/с ветер южный

2 мая - события дня

Общество, 18:00 01 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

В Тюмени в 10 часов в Городском шахматном клубе начнется командный чемпионат Тюменской области по шашкам. 

В п. Боровском пройдут областные соревнования "Тюменская детская лига по настольному теннису" в сезоне 2017-2018 гг.

Этот день в истории:

1703 - в Москве лютеранский пастор Глюк основал первую в России гимназию.

1902 - во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" режиссера Жоржа Мельеса.

1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт.

1935 - СССР и Франция подписали договор о взаимопомощи.

1936 - в Москве на дневном концерте Московской филармонии впервые исполнена симфоническая сказка для детей Сергея Прокофьева "Петя и волк".

1949 - состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".

1955 - парламент Индии принят закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:04 01.05.2018День рождения Карлсона в "Торфянике" удался на славу
19:38 01.05.2018ABBA больше не будет выступать
19:14 01.05.2018Тюменцы презентовали фильм "#ОднаПобеда"
18:14 01.05.2018Разделочную доску для особых людей изобрели в Петербурге