2 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.

В Тюмени в 10 часов в Городском шахматном клубе начнется командный чемпионат Тюменской области по шашкам.

В п. Боровском пройдут областные соревнования "Тюменская детская лига по настольному теннису" в сезоне 2017-2018 гг.

Этот день в истории:

1703 - в Москве лютеранский пастор Глюк основал первую в России гимназию.

1902 - во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" режиссера Жоржа Мельеса.

1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт.

1935 - СССР и Франция подписали договор о взаимопомощи.

1936 - в Москве на дневном концерте Московской филармонии впервые исполнена симфоническая сказка для детей Сергея Прокофьева "Петя и волк".

1949 - состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".

1955 - парламент Индии принят закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.