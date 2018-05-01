2 мая - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142) начнется первенство Тюменской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет.
В Тюмени в 10 часов в Городском шахматном клубе начнется командный чемпионат Тюменской области по шашкам.
В п. Боровском пройдут областные соревнования "Тюменская детская лига по настольному теннису" в сезоне 2017-2018 гг.
Этот день в истории:
1703 - в Москве лютеранский пастор Глюк основал первую в России гимназию.
1902 - во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" режиссера Жоржа Мельеса.
1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт.
1935 - СССР и Франция подписали договор о взаимопомощи.
1936 - в Москве на дневном концерте Московской филармонии впервые исполнена симфоническая сказка для детей Сергея Прокофьева "Петя и волк".
1949 - состоялся первый в СССР телерепортаж футбольного матча со стадиона "Динамо".
1955 - парламент Индии принят закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.