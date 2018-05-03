4 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени состоится прием руководителей Советов ветеранов Тюменской области и прием ветеранов Великой Отечественной войны.

В Тюмени в 13 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется церемония награждения победителей второго областного конкурса педагогического мастерства "Лучший киноурок".

В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Магеллан" и в 17 часов в ТРЦ "Континент" начнется традиционная раздача георгиевских ленточек, приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 18 часов на площади Тюменского технопарка (ул. Республики, 142) молодые учителя дадут урок под открытым небом "В шесть часов вечера после войны".

В Тюмени пройдет областной смотр-конкурс почетных караулов.

В Тюмени пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по тяжелой атлетике.

Этот день в истории:

1715 - в Париже произведен первый складной зонтик.

1927 - в США создана Академия киноискусства, которая учредила призы "Оскар".

1935 - Сталин на выпуске красных офицеров произнес свою знаменитую фразу: "Кадры решают все!".

1953 - Эрнст Хемингуэй получил Пультцеровскую премию за повесть "Старик и море".

1961 - в СССР принят указ об усилении борьбы с тунеядством.

1979 - Маргарет Тэтчер стала первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Великобритании.

1982 - советские альпинисты впервые совершили восхождение на высочайшую вершину мира – Эверест (Джомолунгму). Это были Владимир Балыбердин, Эдуард Мысловский, Сергей Бершов и Михаил Туркевич.

1988 - компания "Пепси-кола" стала первой западной фирмой, купившей рекламное время на Центральном советском телевидении.

2000 - предметы с затонувшего в 1912 году Титаника были проданы на аукционе Сотбис за $60 тыс. Эти вещи сохранила одна из спасшихся пассажирок Сара Рот.

2003 - по данным британской службы сетевой безопасности, в этот день хакерам удалось совершить рекордное количество успешных электронных нападений. Всего в этот день специалисты зарегистрировали 2 576 очевидных атак.