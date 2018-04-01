Краеведческий квест пройдет в Сладково

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Историко-краеведческий квест "Дневной дозор" пройдет в селе Сладково 5 мая. Участников ждет путешествие по родным местам с элементами истории.

"В марте проект "Дневной дозор" стал победителем конкурса "Моя идея". Проект должен привлечь внимание не только к истории нашей малой родины, но и способствовать сплочению поколений — это главная цель квеста", — отмечает организатор Инна Минх.

Квест разбит на пять миссий длиной 20-25 минут, в ходе которых участники пройдут маршрут по улицам, названных в честь героев войны, а также посетят памятные места, достопримечательности района и зал боевой славы краеведческого музея.

Завершением проекта станут полевая кухня, праздничный концерт и награждение победителей, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".