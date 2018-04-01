Служба занятости открыла предварительную запись на консультации в Интернете

фото trud.admtyumen.ru фото trud.admtyumen.ru

Служба занятости населения предлагает жителям Тюменской области воспользоваться возможностью предварительной записи на прием к специалистам на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Уровень регистрируемой безработицы к концу первого квартала текущего года снизился до 0,65%. Из почти восьми тысяч человек, обратившихся в центры занятости за этот период года, трудоустроено 5 тыс. 145 человек -64,5%. Банк вакансий региона на 1 апреля 2018 года насчитывал 29 тыс. 408 вакансий.

Чтобы записаться на прием в центр занятости населения любого муниципального района юга Тюменской области, нужно войти в личный кабинет на интерактивном портале.