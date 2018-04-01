  • 30 апреля 201830.04.2018понедельник
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени 4..6 С 8 м/с ветер западный

Служба занятости открыла предварительную запись на консультации в Интернете

Общество, 09:19 30 апреля 2018

фото trud.admtyumen.ru

Служба занятости населения предлагает жителям Тюменской области воспользоваться возможностью предварительной записи на прием к специалистам на интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Уровень регистрируемой безработицы  к концу первого квартала текущего года снизился до 0,65%. Из почти восьми тысяч человек, обратившихся в центры занятости за этот период года, трудоустроено 5 тыс. 145 человек -64,5%. Банк вакансий региона на 1 апреля 2018 года насчитывал 29 тыс. 408 вакансий.

Чтобы записаться на прием в центр занятости населения любого муниципального района юга Тюменской области, нужно войти в личный кабинет на интерактивном портале.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:22 30.04.2018В Тюменской области стало больше социально ориентированных НКО
11:08 30.04.2018Электронное приложение "Береги лес" поможет в борьбе с лесными пожарами
09:40 30.04.2018В России вступил в силу закон о запрете определенных действий
09:19 30.04.2018Служба занятости открыла предварительную запись на консультации в Интернете