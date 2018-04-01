В Тюменской области стало больше социально ориентированных НКО

фото мультицентра "Моя территория" фото мультицентра "Моя территория"

Социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области стало больше. Об этом сообщили в Тюменской областной думе.

Количество негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в сравнении с общим количеством организаций всех форм собственности выросло с 2013 года в 4,7 раза и составило 17,5%. В 2017 году 44 социально ориентированных НКО получили финансовую помощь на реализацию социально значимых мероприятий. Из всех бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг населению, НКО получили 3%.

В Тюменской области продолжает действовать закон "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций". Особое внимание уделяется обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам.

Правительство региона оказывает содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных организаций. Кроме того, региональные власти прилагают усилия для повышения профессиональных компетенций специалистов муниципальных образований по вопросам деятельности некоммерческих организаций.

В регионе также запланировано проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций, которые специализируются на оказании социальных услуг, пишет "Вслух.ру".