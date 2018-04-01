  • 30 апреля 201830.04.2018понедельник
  • USD61,9997
    EUR75,2056
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер западный

Тюменские НКО могут рассчитывать на особые условия аренды помещений

Общество, 13:13 30 апреля 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменским  НКО  окажут имущественную поддержку. Ее смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в Тюменской области более года. Об этом на Координационном совете по вопросам развития и поддержки НКО сообщила представитель регионального департамента имущественных отношений Алена Ивлева.

"Госимущество будем передавать посредством конкурса между СО НКО, работающими не менее одного года. Критериями для выявления победителей определены результативность и продолжительность их деятельности, а также степень нуждаемости в имуществе. Организациям, действующим от одного года до пяти лет, имущество будет предоставляться в аренду со льготой 80 процентов от его рыночной стоимости. СО НКО, существующим более 5 лет, имущество отдадим в безвозмездное пользование", - отметила она. 

В настоящее время департаментом имущественных отношений формируется перечень имущества. После чего на портале правительства Тюменской области разместят извещение о возможности подачи заявления на предоставление имущества.

Прием и оценка заявлений будет осуществляться департаментом социального развития в течение 30 рабочих дней, пишет "Тюменская область сегодня". 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:40 30.04.2018Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил исторический рекорд по сборам
13:13 30.04.2018Тюменские НКО могут рассчитывать на особые условия аренды помещений
12:31 30.04.2018В Тюменской области действует особый противопожарный режим
12:02 30.04.2018СИБУР поддержит проекты тобольских социальных предпринимателей