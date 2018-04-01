Тюменские НКО могут рассчитывать на особые условия аренды помещений

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменским НКО окажут имущественную поддержку. Ее смогут получить социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в Тюменской области более года. Об этом на Координационном совете по вопросам развития и поддержки НКО сообщила представитель регионального департамента имущественных отношений Алена Ивлева.

"Госимущество будем передавать посредством конкурса между СО НКО, работающими не менее одного года. Критериями для выявления победителей определены результативность и продолжительность их деятельности, а также степень нуждаемости в имуществе. Организациям, действующим от одного года до пяти лет, имущество будет предоставляться в аренду со льготой 80 процентов от его рыночной стоимости. СО НКО, существующим более 5 лет, имущество отдадим в безвозмездное пользование", - отметила она.

В настоящее время департаментом имущественных отношений формируется перечень имущества. После чего на портале правительства Тюменской области разместят извещение о возможности подачи заявления на предоставление имущества.

Прием и оценка заявлений будет осуществляться департаментом социального развития в течение 30 рабочих дней, пишет "Тюменская область сегодня".