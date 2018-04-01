В России вступил в силу закон о запрете определенных действий

Фото: Legal.Report Фото: Legal.Report

Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса вступила в силу в России.

В закон вводится новая мера пресечения — "запрет определенных действий". Её будут применять до вынесения приговора. В списке - несколько пунктов, в частности, ограничения на передвижение, на посещение определенных мест, на общение с конкретными людьми, которых установит суд, сообщает Телеканал 360°.

Кроме того, запрет на управление автомобилем. Новая мера напрямую затронет десятки тысяч водителей, которые ежегодно становятся фигурантами уголовных дел за совершение тяжких ДТП и до решения своей участи судом продолжают садиться за руль.