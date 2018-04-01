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Новые хранилища позволят КРиММу сохранить урожай

Экономика, 14:19 30 апреля 2018

Фото агрофирмы КРиММ

Тюменские овощеводы заботятся о сохранности продукции. В агрофирме КРиММ планируют поэкспериментировать с новыми сортами капусты и моркови. Об этом рассказал генеральный директор Геннадий Рязанов. 

"На сегодня одна из наших основных задач – увеличить срок хранения продукции. У нас построены хорошие и вместительные хранилища, поэтому в первую очередь собираемся поэкспериментировать с сортами капусты и моркови, которые могут сохранять свое качество до весны-начала лета.  Сейчас  в КРиММе работают с голландскими специалистами, у которых накоплен богатый опыт в сфере заботы о выращенном урожае", - отметил он. 

В агрофирме не сомневаются, что в текущем году им удастся существенно продвинуться в этом направлении. 

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