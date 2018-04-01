В Тюменской области планируют развивать судоходство

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29 млн 653 тыс. рублей направят на обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом в Тюменской области в этом году. Об этом сообщили в Тюменской областной думе.

В 2019 году на эти цели планируется выделить 30 млн 871 тыс. рублей, в 2020-2022 годах — по 32 млн 595 тыс. ежегодно. В регионе реализуется государственная программа Тюменской области "Развитие транспортной инфраструктуры". Она рассчитана до 2022 года. В рамках госпрограммы реализуется подпрограмма "Развитие транспорта", цель которой — повышение доступности услуг на всех видах транспорта, в том числе и водного.

Правительство Тюменской области по государственной программе "Сотрудничество" ежегодно субсидирует два маршрута перевозок внутренним водным транспортом. Это Тобольск — Малая Бича — Тобольск, а также участок водного пути Ханты-Мансийск — Березово на маршруте Тобольск — Ханты-Мансийск — Салехард. В рамках этого субсидирования осуществляется возмещение расходов перевозчиков, в том числе связанных с эксплуатационными затратами на содержание судов, что в свою очередь позволяет сохранять маршрутную сеть, уровень доходности и поддерживать суда перевозчиков в технически исправном состоянии.

В 2017 году по маршруту Тобольск — Малая Бича — Тобольск выполнено 90 рейсов, перевезено 4 тыс. 13 пассажиров. Субсидирование из регионального бюджета составило 25 млн 687 тыс. рублей. План на 2018 год — совершить 90 рейсов, перевезти 4 тыс. 13 пассажиров. 28 млн 774 тыс. рублей составит объем субсидий. По пути Ханты-Мансийск — Березово в 2017 году выполнено 493 рейса, перевезено 61 тыс. 68 пассажиров. Общий объем субсидий составил 75 млн 455 тыс. рублей.

План на 2018 год — 308 рейсов, 59 тыс. 334 пассажира, размер субсидирования перевозок из бюджета должен составить 66 млн 354 тыс. рублей. Представители Тюменской области намерены обратиться в Федеральное агентство морского и речного транспорта с предложением об изменения категории внутренних водных путей на отдельных участках Туры, Тобола и Тавды на более высокую (не ниже третьей). Повышение категории внутренних водных путей может оказать положительное влияние на развитие предприятий водного транспорта Тюменской области и отрасли в целом, пишет "Вслух.ру".