В Тюменском районе предпринят комплекс мер для предотвращения лесных пожаров

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В Тюменском районе территория лесничества составляет более 150 тысяч гектаров, риску возникновения природных пожаров подвержены 27 населенных пунктов в 14 муниципальных образованиях.

В зону высокой пожарной опасности попадают 348 домов. Из-за холодной и сырой весны в этом году пожароопасный период начнется позже обычного, и, тем не менее, подготовка к нему проведена серьезная. Разработаны и утверждены планы пожаротушения, заключен контракт с Тюменской авиабазой на тушение ландшафтных пожаров. На территории Тюменского лесничества еще осенью прошлого года создано более 1700 километров противопожарных минеральных полос. В текущем запланировано еще 872 км.

Будет произведена реконструкция дорог противопожарного значения, произведен отжиг на 500 гектарах. С диспетчерскими службами соседних районов – Нижнетавдинским и Ялуторовским – организовано межведомственное взаимодействие по обмену информацией о местах возгораний, есть договоренность о совместном привлечении сил и средств для ликвидации очагов огня. Такие же переговоры будут проведены со специальными службами города Тюмени.

На территории района созданы и функционируют 35 патрульных, 23 патрульно-маневренных, пять маневренных, одна патрульно-контрольная группы из числа представителей надзорных органов МЧС, МВД и лесничества, пишет "АиФ в Западной Сибири".