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В Тюменской области стартовала акция #ВелоБезопасеность

Общество, 19:14 30 апреля 2018

фото ОГИБДД МО "Тюменский"

Социальная кампания #ВелоБезопасеность проходит в Тюменской области, сообщает Госавтоинспекция региона. 

Велосипедистам объясняют правила дорожной безопасности и проводят с ними мастер-классы "По переходу – пешком!" на аварийных участках улично-дорожной сети. 

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