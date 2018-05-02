Тюменские студенты выступят на Всероссийской олимпиаде по оказанию экстренной помощи

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V Всероссийская олимпиада по оказанию экстренной и неотложной помощи "Асклепий 2018" пройдет в Ставрополе 11 и 12 мая. О своем участии заявили тюменские студенты.

В числе их соперников насчитывается уже более 90 студентов медицинских вузов следующих городов, стран и республик: Азербайджан, Астрахань, Волгоград, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Китай, Краснодар, Луганск, Москва, Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Ставрополь, и других.

Одним из необычных этапов конкурса станет "Оказание неотложной помощи в зоне боевых действий, где будущие медики будут проходить полосу препятствий с имитацией боевых действий. Конкурсантам потребуется оказывать первую помощь и эвакуировать раненых с поля боя.

Также на территории ставропольского аэропорта будет проведена игровая аварийная посадка пассажирского самолета, в которой студенты будут оказывать помощь пассажирам после эвакуации раненых из самолета специальными службами аэропорта. В числе плановых игр: конкурс "Медицинский биатлон", "Собери аптечку" и "Конкурс капитанов", пишет "Тюменская область сегодня".