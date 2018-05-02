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Интернациональную музыкальную программу представят на фестивале "Небо и Земля"

Общество, 19:14 02 мая 2018

Фото Ирины Захаровой

Музыкальная программа этнофестиваля 2018 готова будет самой интернациональной за все годы проведения фестиваля. Об этом рассказал один из организаторов Михаил Чащин.

Зрителям представят целый калейдоскоп ярких музыкантов, играющих в разных мировых традициях. На большой и малой сценах выступят более 40 коллективов из Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Уфы, Екатеринбурга, Израиля, Норвегии, Кубы, Санкт-Петербурга, Тувы и других мест.

Среди ярких имен, давших согласие на участие, – группа ТЕСТО. Проект исполняет русские деревенские песни так, как слышит их житель большого города. Впервые на этнофестивале выступят ребята KHOOMEI BEAT. В который раз своими выступлениями тюменцев порадуют “Волшебные мантры”, Федя Ларюшкин, Gilead, ТАБО и многие другие.

Расписание музыкальной программы можно найти в группе этнофестиваля ВКонтакте.  Для любителей актуальной танцевальной откроется "Ночная локация", где в течение четырех ночей музыканты и DJ будут играть house, funk, disco, techno, reggae, dub, ethno-step, drum`n`bass, space-chill и даже juke.

Напомним, этнофестиваль "Небо и Земля" пройдет с 8 по 12 июня. Местом проведения станет экополис "Фестивальный" в 42 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту, пишет "Мой портал". 

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