Интернациональную музыкальную программу представят на фестивале "Небо и Земля"
Музыкальная программа этнофестиваля 2018 готова будет самой интернациональной за все годы проведения фестиваля. Об этом рассказал один из организаторов Михаил Чащин.
Зрителям представят целый калейдоскоп ярких музыкантов, играющих в разных мировых традициях. На большой и малой сценах выступят более 40 коллективов из Тюмени, Омска, Ханты-Мансийска, Уфы, Екатеринбурга, Израиля, Норвегии, Кубы, Санкт-Петербурга, Тувы и других мест.
Среди ярких имен, давших согласие на участие, – группа ТЕСТО. Проект исполняет русские деревенские песни так, как слышит их житель большого города. Впервые на этнофестивале выступят ребята KHOOMEI BEAT. В который раз своими выступлениями тюменцев порадуют “Волшебные мантры”, Федя Ларюшкин, Gilead, ТАБО и многие другие.
Расписание музыкальной программы можно найти в группе этнофестиваля ВКонтакте. Для любителей актуальной танцевальной откроется "Ночная локация", где в течение четырех ночей музыканты и DJ будут играть house, funk, disco, techno, reggae, dub, ethno-step, drum`n`bass, space-chill и даже juke.
Напомним, этнофестиваль "Небо и Земля" пройдет с 8 по 12 июня. Местом проведения станет экополис "Фестивальный" в 42 км от Тюмени по Ялуторовскому тракту, пишет "Мой портал".