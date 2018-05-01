Тоболяки встретили Первомай праздничным шествием

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Свыше 1 тыс. человек вышли на первомайскую демонстрацию в Тобольске.

В праздничной колонне прошли представители городских предприятий, организаций, учебных заведений и др. Участники шествия прошли по Комсомольскому проспекту от драматического театра до ТРЦ "Жемчужина Сибири".

Среди лозунгов, с которыми шествовали тоболяки, были традиционные призывы - "За достойный труд", "За стабильную зарплату и высокие пенсии", "За здоровое общество" и др.

На площади возле ТРЦ "Жемчужина Сибири" состоялись митинг и концерт с участием городских творческих коллективов.

Евгений Новоселов