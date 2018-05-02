Национальный институт метрологии создадут в России

Метрология. Фото с www.interstate-mcbee.com Метрология. Фото с www.interstate-mcbee.com

Сибирский научно-исследовательского института метрологии (Новосибирск), Уральский НИИ метрологии (Екатеринбург) и Всероссийский НИИ расходометрии (Казань) объединят первыми в один институт в 2018 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексея Абрамова.

Национальный институт метрологии создадут, объединив семь институтов. "На оптимизацию нашей работы над задачами национальной метрологии направлено решение о создании Национального института метрологии. Он объединит научную и технологическую базу подведомственных Росстандарту государственных научных метрологических институтов. В текущем году произойдет укрупнение институтов с действующих семи до четырех, а вслед за этим — их интеграция в одну структуру", – сказал Алексей Абрамов.

По его словам, предполагается, что окончательное слияние произойдет в 2019-2020 годах. В 2018 году укрупнение произойдет за счет Сибирского научно-исследовательского института метрологии (Новосибирск), Уральского НИИ метрологии (Екатеринбург) и Всероссийского НИИ расходометрии (Казань).

Действующими институтами останутся Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений (Московская область), Всероссийский НИИ метрологии имени Д.И.Менделеева (Петербург), Всероссийский НИИ метрологической службы (Москва), Всероссийский НИИ оптико-физических измерений (Москва).