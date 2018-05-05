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Школьникам Уватского района обучили азам предпринимательства

Общество, 17:01 05 мая 2018

www.uvatregion.ru

В школах Уватского района продолжают проводиться тренинги и экскурсии, посвященные Году молодежного предпринимательства, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.  

В конце апреля ученики из Ивановки и села Демьянское попробовали себя в роли предпринимателей, придумывая бизнес-проекты.  Ребята предложили организовать цех по копчению, открыть салон красоты, магазин смешанных товаров, бильярдный клуб и кинотеатр. А в завершение посетили пекарню в Демьянском, где им предложили продегустировать кондитерские изделия, и завод по воспроизводству ценных пород рыб в Увате.

"В конце мая 12 предпринимателей района примут участие в областном форуме. А в Увате к профессиональному празднику пройдет деловая игра: самые активные школьники по итогам встреч, начинающие и опытные бизнесмены ответят на каверзные вопросы в борьбе за звание лучшего. Такая программа готовится на ближайшее время в рамках Года предпринимательства", – сообщила начальник отдела экономики и стратегического развития Елена Давшевская.

Напомним, приоритетным направлением в деятельности районной администрации в 2018 году является развитие молодежного предпринимательства. План мероприятий по его поддержке утвердил глава администрации Сергей Путмин.

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