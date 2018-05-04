5 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" начнутся соревнования по гиревому спорту в зачет XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени в 10 часов в сквере Пограничников начнется торжественный митинг "Памяти павших будьте достойны". В программе: торжественное открытие, поздравление, минута молчания, закрытие митинга.

В Тюмени в 12 часов в сквере школы № 67 (ул. Камчатская, 154) при участии совета ветеранов, совета ТОС микрорайона Тура, школы № 67 и центра русской культуры будет высажена аллея Победы.

В Тюмени в 12 часов на площади Памяти начнется авторская экскурсия "Чтобы помнили…", которую проведут гиды-волонтеры 55+.

В Тюмени в 12 часов в ТЦ "Премьер", в 14 часов в ТРЦ "Колумб", "Фаворит", "Остров", в 16 часов в центрах "Сити Молл" и "Кристалл" начнется раздача георгиевских ленточек, приуроченная к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмень прибудут участники автопробега Росгвардии "Вахта памяти. Сыны Великой Победы".

В Упоровском районе стартует первый этап открытого чемпионата и первенства Тюменской области по автомобильному спорту.

Этот день в истории:

1742 - в Москве для торжественного въезда императоров в Кремль были выстроены Красные ворота.

1764 - в Санкт-Петербурге был учрежден Смольный институт благородных девиц.

1912 - вышел первый номер газеты "Правда".

1921 - во Франции впервые представлены духи "Шанель".

1926 - в Москве открылся первый книжный базар.

1945 - освобождены узники фашистского концлагеря Маутхаузен (Австрия).

1988 - состоялась первая телетрансляция с вершины Эвереста.

2000 - в Подмосковье милиция по горячим следам нашла украденную скрипку Амати.

2003 - в Петербурге состоялось открытие памятника академику Сахарову.