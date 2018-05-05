6 мая - события дня
В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется первенство Тюменской области по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек (12 – 14 лет), среди старших юниоров и юниорок (18 – 21 год).
В Тюмени в 13 часов на стадионе ФК "Тюмень" (ул. Коммуны, 22/1) начнется матч ФК "Тюмень" - ФК "Спартак-2".
В Тюмени в 14 часов в ТРЦ "Панама" и в 17 часов в ТРЦ "Гудвин" начнется Всероссийская акция "Георгиевская ленточка".
В Тюмени в 19 часов начнется репетиция парада ко Дню Победы.
Этот день в истории:
1715 - издан Артикул воинский - первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.
1782 - открыта первая дорога из России в Грузию.
1833 - в США произведен первый стальной плуг.
1934 - в "Известиях" и "Литературной газете" опубликован проект устава Союза советских писателей.
1937 - открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград - Москва.
1937 - в США при посадке взорвался самый большой в мире дирижабль "Гинденбург". Погибли 35 пассажиров и членов экипажа.
1985 - Мурманску и Смоленску присвоены звания "Город-герой".
1994 - состоялось торжественное открытие туннеля под Ла-Маншем, соединившего Францию и Великобританию.
1995 - в Москве на Поклонной горе освящен храм святого Георгия Победоносца.
2000 - Россия принята в Международную торговую палату.