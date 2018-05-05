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6 мая - события дня

Общество, 18:00 05 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется первенство Тюменской области по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек (12 – 14 лет), среди старших юниоров и юниорок (18 – 21 год).

В Тюмени в 13 часов на стадионе ФК "Тюмень" (ул. Коммуны, 22/1) начнется матч ФК "Тюмень" - ФК "Спартак-2".

В Тюмени в 14 часов в ТРЦ "Панама" и в 17 часов в ТРЦ "Гудвин" начнется Всероссийская акция "Георгиевская ленточка". 

В Тюмени в 19 часов начнется репетиция парада ко Дню Победы. 

Этот день в истории:

1715 - издан Артикул воинский - первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России.

1782 - открыта первая дорога из России в Грузию.

1833 - в США произведен первый стальной плуг.

1934 - в "Известиях" и "Литературной газете" опубликован проект устава Союза советских писателей.

1937 - открыто регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград - Москва.

1937 - в США при посадке взорвался самый большой в мире дирижабль "Гинденбург". Погибли 35 пассажиров и членов экипажа.

1985 - Мурманску и Смоленску присвоены звания "Город-герой".

1994 - состоялось торжественное открытие туннеля под Ла-Маншем, соединившего Францию и Великобританию.

1995 - в Москве на Поклонной горе освящен храм святого Георгия Победоносца.

2000 - Россия принята в Международную торговую палату.

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