7 мая - события дня

Фото ИА"Тюменская линия" Фото ИА"Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в сквере 30-летия Победы (ул. Судостроителей, 40) начнется митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы.

В Тюмени в 12 часов у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" (сквер Прощания, ул. Республики, 14) начнется митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 14 часов в Доме культуры "Водник" начнется праздничная программа "Никто не забыт, ничто не забыто".

В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Галерея Вояж" продолжится акция "Георгиевская ленточка".

В Тюмени с 10 до 17 часов по телефону 8 (3452) 46-34- 43, будет работать "горячая линия" по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.

Этот день в истории:

1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.

1742 — для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы построены Красные ворота.

1744 — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

1832 — Греция стала независимым королевством.

1895 — В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

1940 — Московскому государственному университету присвоено имя Михаила Ломоносова.

1992 - Вышел указ Бориса Ельцина о создании Вооруженных сил Российской Федерации.

2004 - жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.