7 мая - события дня
В Тюмени в 11 часов в сквере 30-летия Победы (ул. Судостроителей, 40) начнется митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы.
В Тюмени в 12 часов у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" (сквер Прощания, ул. Республики, 14) начнется митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Тюмени в 14 часов в Доме культуры "Водник" начнется праздничная программа "Никто не забыт, ничто не забыто".
В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Галерея Вояж" продолжится акция "Георгиевская ленточка".
В Тюмени с 10 до 17 часов по телефону 8 (3452) 46-34- 43, будет работать "горячая линия" по актуальным вопросам пенсионного обеспечения.
Этот день в истории:
1663 — в центре Лондона открылся Королевский театр.
1742 — для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы построены Красные ворота.
1744 — указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.
1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.
1832 — Греция стала независимым королевством.
1895 — В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.
1940 — Московскому государственному университету присвоено имя Михаила Ломоносова.
1992 - Вышел указ Бориса Ельцина о создании Вооруженных сил Российской Федерации.
2004 - жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землей и Солнцем.