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Составлен перечень дорог, которые отремонтируют в Тюменском районе

Общество, 14:34 06 мая 2018

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Дороги на 126 улицах в 23 муниципальных образованиях отремонтируют в Тюменском районе в 2018 году.

На 70 улицах в 18 муниципальных образованиях усилят щебеночное основание - всего 36 км. В поселениях Боровского, Каскаринского, Московского и Червишевского муниципальных образований обустроят тротуары. 

Так же будут проведены работы по разработке проектной документации на строительство дорог на площадках под индивидуальное жилищное строительство в селах Горьковка, Муллаши, поселке Новотарманский.

Всего в 2018 году будет отремонтировано 93,43 км дорог (196 улиц). Из них 26,8 км – это дороги с асфальтовым покрытием, 30,5 - дороги с щебеночным основанием, 36,13 - дороги с щебеночным основанием методом расклинцевания, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

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