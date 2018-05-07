8 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов у мемориального комплекса "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время" (ул. Водопроводная, 38), в 11 часов 30 минут у мемориального комплекса "Вечный огонь" на Исторической площади (ул. Ленина, 2) и в 12 часов у мемориального комплекса "Память" (ул. Республики, 142) начнется торжественно-мемориальная церемония "Памяти погибших за Победу в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг".

В Тюмени в 13 часов в районе седьмого корпуса аграрного университета (ул. Рощинское шоссе, 18) начнется закладка "Аллеи героев" в рамках всероссийской акции молодежки ОНФ.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета областной думы по социальной политике.

В Тюмени в 15 часов в ТРЦ "Тюменский ЦУМ" и "Галерея Вояж" продолжится областная патриотическая акция "Георгиевская ленточка".

В Тюменской области продолжится областной заочный конкурс "Нам дороги эти позабыть нельзя!" на лучшую постановку работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Этот день в истории:

1713 - столица России перенесена из Москвы в Санкт-Петербург.

1791 - в России впервые исполнен гимн "Гром победы, раздавайся!" композитора Козловского на слова Державина.

1910 - в Николаевской церкви села Никольская Слободка прошел обряд венчания Николая Гумилева с потомственной дворянкой Анной Горенко, более известной под псевдонимом Ахматова.

1910 - в Санкт-Петербурге началась первая в России международная неделя авиации.

1965 - праздник 8 Марта объявлен в СССР нерабочим днем.

1965 - изданы указы президиума Верховного Совета СССР об утверждении положения о почетном звании "Город-Герой", о присвоении Брестской крепости почетного звания "Крепость-Герой"; о вручении ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" городам-героям Волгограду, Севастополю и Одессе, медали "Золотая Звезда" городам-героям Ленинграду и Киеву.

2003 - в Бари (Италия) состоялась торжественная церемония открытия памятника Святому Николаю Чудотворцу.

2003 - в Санкт-Петербурге в исторической части города состоялось торжественное открытие памятника Зайцу.