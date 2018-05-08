9 мая - события дня

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В Тюмени в 9 часов 30 минут на Центральной площади начнется плац-парад военного оркестра ТВВИКУ.

В Тюмени в 10 часов на Центральной площади начнется торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона, шествие жителей области с портретами родственников-фронтовиков "Бессмертный полк", праздничное шествие "Салют, Победа".

В Тюмени в 10 часов на площади у ДК "Поиск" (ул. Александра Пушкина, 10) начнется митинг памяти "Вечная память".

В Тюмени в 10 часов у памятника "Учащимся школ города Тюмени, не вернувшимся с войны" начнут работать интерактивные площадки.

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре и на площади у тюменского технопарка (ул. Республики. 142) начнутся праздничные программы, посвященные Дню Победы.

В Тюмени в 12 часов у мемориала "Вечный огонь" возле музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2) начнется торжественное открытие велогонки памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте.

В Тюмени в 12 часов 30 минут на площадках Дворца творчества и спорта "Пионер" начнется праздничная программа "Мы – правнуки Победы!".

В Тюмени в 13 часов в Тюменском театре кукол начнется благотворительный концерт "Голоса Победы" для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В Тюмени в 13 часов у монумента погибшим воинам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (у "Вечного огня") начнется торжественная церемония открытия традиционной легкоатлетической эстафеты, приуроченной ко Дню Победы.

В Тюмени в 13 часов в сквере Депутатов и в сквере Комсомольский начнутся праздничные уличные программы, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Тюмени в 13 часов 30 минут от опоры Пешеходного моста на левом берегу Туры начнется заплыв моржей по реке.

В Тюмени в 14 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22 корп. 2) начнется праздничная программа "Победный Май".

В Тюмени в 14 часов на Цветном бульваре начнется танцевальная программа для ветеранов и жителей города "Майский вальс".

В Тюмени в 14 часов 30 минут на железнодорожный вокзал прибудет поезд Победы.

В Тюмени в 23 часа на Набережной р. Тура начнется праздничный фейерверк "Салют победы".

В Ишиме в 11 часов 45 минут на площади по ул. Ленина начнется парад и праздничное шествие, посвященное Дню Победы. С 12 часов в городском парке начнут работу тематические площадки, акции, концертно-развлекательные и конкурсные программы, аллеи Славы, выставки прикладного творчества. В 12 часов 30 минут на Соборной площади начнется торжественный митинг.

В Тобольске в 11 часов от ТК "Колос" начнется праздничное шествие горожан, посвященное Дню Победы. В 11 часов 40 минут будет дан старт легкоатлетической эстафете, на Красной площади начнется праздничный концерт.

Этот день в мире:

1502 - Христофор Колумб отправился в свое последнее четвертое путешествие в Америку.

1712 - Петр I основал один из самых известных в мире оружейных заводов – Тульский.

1873 – родился Говард Картер, английский археолог, открывший гробницу Тутанхамона.

1924 – родился Булат Окуджава, один из основателей российской бардовской песни, культовый поэт и певец. Песни его звучали во многих фильмах ("Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Белорусский вокзал", "Соломенная шляпка", "Аты-баты, шли солдаты").

1944 – советские войска освободили от фашистов Севастополь.

1945 – завершена Пражская операция Красной Армии. Гитлеровский гарнизон в Праге разгромлен окончательно. В Прибалтике освобожден город Лиепая. Этот день считается днем завершения Великой Отечественной войны.

1945 – американцами захвачен один из фашистских главарей Герман Геринг.

1955 – в блок НАТО принята Федеративная Республика Германия.

1960 – в Ленинграде на Пискаревском кладбище открыт мемориал жертвам блокады.

1962 – родился кинорежиссер и сценарист Валерий Тодоровский. Первый свой фильм снял в 1990 г. ("Катафалк"). Наиболее известные его картины – "Любовь", "Страна глухих".

1988 – впервые в СССР создана партия оппозиционная КПСС – "Демократический союз".

1993 – в Иерусалиме обвенчались Алла Пугачева и Филипп Киркоров.

1994 – указом президента РФ учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над фашисткой Германией. Один из дней воинской славы России. Нерабочий день в России. 1418 дней продолжалась одна из самых кровопролитных войн. Вторая мировая унесла более 60 миллионов жизней, половина погибших – жители бывшего Советского Союза. Первый парад Победы на Красной площади состоялся 24 июня 1945 года. Специально к этому дню для 12 тысяч его участников всего за месяц сшили по индивидуальному заказу парадную форму и обувь. В Москву из Берлина доставили знамя Победы. Им стал четырежды простреленный в боях стяг 150-й стрелковой дивизии.