10 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов 30 минут во дворе Института психологии и педагогики ТюмГУ (проезд 9 мая, 5) начнется ежегодная акция "Я – донор", донор-мобиль будет работать до 12 часов 30 минут.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики. 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 16 часов на базе кафе "Ассорти" (ул. Пермякова, 1) начнется работу "Job-кафе": Мое "завтра" начинается уже сегодня.

Этот день в мире:

1795 – родился французский историк, основатель романтического направления в исторической науке Огюстен Тьерри.

1857 – в Индии началось восстание сипаев, направленное против британского владычества. Причиной его стали насилие и грабежи со стороны английских колонизаторов. Было подавлено англичанами с особой жестокостью.

1891 – во время визита наследника российского престола Николая Александровича в Японию в городе Оцу на него напал сумасшедший японский полицейский и ударил саблей. Хотя будущий император Николай II отделался легкой раной, это было воспринято как дурное предзнаменование.

1924 – родилась советская поэтесса, участница Великой Отечественной войны Юлия Друнина.

1939 – родился выдающийся композитор и дирижер Максим Шостакович.

1940 – войска гитлеровской Германии вторглись в Бельгию, Нидерланды и Люксембург.

1956 – родился российский тележурналист Владислав Листьев. Был ведущим популярных телепрограмм "Взгляд", "Поле чудес", "Тема", "Час пик".

1994 – Нельсон Мандела избран президентом ЮАР. Он стал первым чернокожим президентом в истории этой страны.

2001 – Виктор Черномырдин назначен послом РФ на Украине.

10 мая - День книги в Германии. Проводится в день сожжения фашистами в 1933 году книг писателей-гуманистов.

10 мая - День матери (Мексика, Никарагуа, Сингапур, Пакистан). Праздник, ежегодно отмечаемый в нескольких странах в середине мая. Это день памяти о матерях всего мира, когда воздается должное их труду и бескорыстной жертве ради блага своих детей.