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Трудные подростки выбрали себе наставников

Общество, 11:36 09 мая 2018

#Шанс72. Фото организаторов

Тренинг на сближение для участников социального проекта "Шанс" состоялся в Тюмени. Подростки выбрали себе наставников. Уже в мае ребята вместе с наставниками отправятся на спортивные тренировки, посетят керамическую мастерскую, пройдут квест на английском языке, освоят создание видеоблогов, современные настольные игры.

"Это было одним из самых не простых объединений в нашем проекте и самых осознанных среди ребят. Думаю, это связанно с возрастом – на встречу пришли в основном дети 14-16 лет, которых заинтересовали не просто личности, но и профессии наставников и тот факт, смогут ли они познакомиться с местом их работы", - отмечает руководитель проекта "Шанс" Любовь Бровко. 

Напомним, что в апреле более сотни наставников, среди которых воспитатели, спортивные тренеры, маркетологи, художники, социальные предприниматели, фотографы, журналисты, врачи, юристы и даже геологи прошли курсовое обучение у психологов, пишет "Тюменская область сегодня". 

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-932-326-12-13 или в группе проекта "Шанс".

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