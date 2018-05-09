Трудные подростки выбрали себе наставников

#Шанс72. Фото организаторов #Шанс72. Фото организаторов

Тренинг на сближение для участников социального проекта "Шанс" состоялся в Тюмени. Подростки выбрали себе наставников. Уже в мае ребята вместе с наставниками отправятся на спортивные тренировки, посетят керамическую мастерскую, пройдут квест на английском языке, освоят создание видеоблогов, современные настольные игры.

"Это было одним из самых не простых объединений в нашем проекте и самых осознанных среди ребят. Думаю, это связанно с возрастом – на встречу пришли в основном дети 14-16 лет, которых заинтересовали не просто личности, но и профессии наставников и тот факт, смогут ли они познакомиться с местом их работы", - отмечает руководитель проекта "Шанс" Любовь Бровко.

Напомним, что в апреле более сотни наставников, среди которых воспитатели, спортивные тренеры, маркетологи, художники, социальные предприниматели, фотографы, журналисты, врачи, юристы и даже геологи прошли курсовое обучение у психологов, пишет "Тюменская область сегодня".

Подробную информацию можно узнать по телефону 8-932-326-12-13 или в группе проекта "Шанс".