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Депутаты Госдумы и антимонопольщики приедут на форум в Тюмень

Экономика, 12:23 09 мая 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Первый экспертный форум "Государственные и корпоративные закупки: открытость, конкурентность, эффективность" пройдет в Тюмени 24 мая. В работе форума примут участие представители Государственной думы, Федеральной антимонопольной службы, правительства Тюменской области, бизнес-сообщества.

Программа мероприятия предполагает проведение трех секций: "Участие институтов гражданского общества в развитии конкуренции"; "Эффективные и конкурентные закупки для государственных и муниципальных нужд"; "Совершенствование корпоративных закупок: тенденции и перспективы".

Как рассказали "Вслух.ру" в Торгово-промышленной палате Тюменской области, актуальность форума обусловлена тенденциями развития законодательства о закупочной деятельности и его правоприменением, а также уменьшением доли конкурентных закупок в корпоративном секторе.

Для участия в форуме необходимо отправить заявку на электронную почту cekd@tppto.ru, info@tppto.ru либо зарегистрироваться по телефону (3452) 399-609.

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