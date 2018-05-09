"Детство, опаленное войной" - в Тюменском районе чествовали ветеранов и детей войны

фото: администрация Тюменского района фото: администрация Тюменского района

Тех, кто помнит и пережил тяжелые военные годы чествовали в Тюменском районе. Здесь прошло мероприятие "Детство, опаленное войной".

Тюменская районная организация ветеранов войны и труда объединяет более 29 тысяч пенсионеров, пишет "Мегатюмень". В ее составе - 23 участника Великой Отечественной войны, 646 участников трудового фронта, 6 жителей блокадного Ленинграда, 2 узника фашистских концлагерей, 64 вдовы участников войны, почти 8 тысяч тех, кто рос сиротами – их родители погибли на фронтах Отечественной, более 9, 5 тыс. ветеранов труда.

Во время торжественного мероприятия, которое прошло в Богандинском, от имени главы района Светланы Ивановой ветеранов поздравила заместитель Ольга Зимина.

"Спасибо вам, дорогие, за ваш труд, за ваш вклад в будущее! – говорили гостям праздника организаторы. - Несмотря на все тяготы вашего детства, несмотря на неспокойное послевоенное время, вы смогли пронести через все жизненные перипетии самые главные качества человека: честь, любовь и доброту. И мы гордимся вами!"