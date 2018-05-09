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Центр занятости населения приглашает тюменцев на общественные работы

Общество, 16:24 09 мая 2018

trud.admtyumen.ru

Безработным жителям Тюмени и Тюменского района предлагают выйти на общественные работы. 

Время, в течение которого работник принимает участие в оплачиваемых общественных работах, засчитывается в общий трудовой стаж, а в случае болезни работникам оплачивается больничный лист.

Принять участие в общественных работах могут граждане как официально признанные безработными, так и из числа ищущих работу. При этом безработные в некоторых случаях не снимаются с учета и на период участия в общественных работах, и, помимо заработной платы от работодателя, продолжают получать пособие по безработице, а также дополнительно – материальную поддержку от Центра занятости населения, пишет "АиФ - Западная Сибирь". 

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