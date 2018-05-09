  • 9 мая 20189.05.2018среда
  • USD63,0066
    EUR75,0409
  • В Тюмени 10..12 С 6 м/с ветер южный

Выпускной проекта "КрыльяМамы" пройдет в Тюмени

Общество, 17:24 09 мая 2018

Фото www.skanaa.com

Закрытие очередного сезона городского проекта "КрыльяМамы", где будут подведены итоги и награждены самые активные, состоится ЦКиИ "Современник" 12 мая. 

Каждую неделю на протяжении 9 месяцев более 600 тюменских семей получали профессиональный конспект для занятий дома с малышом, а раз в неделю мамы и малыши встречались на территории партнеров проекта.

"2018 год – год волонтера и добровольца, мы хотим показать, что среди серьезных, семейных людей очень много тех, кто активен и готов делать добрые дела, - рассказали организаторы проекта, активисты Семейного добровольческого движения "Крылья".

Партнерами проекта выступили более 20 частных детских центров Тюмени, пишет "Вслух.ру". 

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 09.05.2018Определена первая десятка финалистов конкурса Евровидение-2018
17:24 09.05.2018Выпускной проекта "КрыльяМамы" пройдет в Тюмени
17:21 09.05.2018Военная больница на колесах: паровоз времен Великой Отечественной войны сделал остановку в Тюмени
16:51 09.05.2018Бывшая узница концлагеря Лилия Стасевская: День Победы - великий праздник