Выпускной проекта "КрыльяМамы" пройдет в Тюмени

Фото www.skanaa.com Фото www.skanaa.com

Закрытие очередного сезона городского проекта "КрыльяМамы", где будут подведены итоги и награждены самые активные, состоится ЦКиИ "Современник" 12 мая.

Каждую неделю на протяжении 9 месяцев более 600 тюменских семей получали профессиональный конспект для занятий дома с малышом, а раз в неделю мамы и малыши встречались на территории партнеров проекта.

"2018 год – год волонтера и добровольца, мы хотим показать, что среди серьезных, семейных людей очень много тех, кто активен и готов делать добрые дела, - рассказали организаторы проекта, активисты Семейного добровольческого движения "Крылья".

Партнерами проекта выступили более 20 частных детских центров Тюмени, пишет "Вслух.ру".