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Региональные слушания по социальным инновациям продлятся до декабря

Политика, 18:16 09 мая 2018

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"Социальное проектирование как эффективный инструмент инновационного развития системы социального обслуживания населения Тюменской области" -  так определена тема III региональных слушаний, организованных в 2018 году "Областным геронтологическим центром" при участии департамента социального развития Тюменской области и Ассоциации организаций социального обслуживания населения региона.

Они проводятся для распространения наиболее эффективных и новаторских форм работы в сфере социального обслуживания жителей региона, накопления наиболее перспективных методологических разработок, в том числе  по работе с гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Напомним, 25 апреля 2018 года состоялся практический семинар, призванный дать участникам слушаний теоретические основы работы с проектами и помочь им правильно оформлять свои заявки. В мае 2018 года стартует второй этап слушаний, в ходе которого заявки и материалы с разработанными учреждениями социальными проектами и программами будут передаваться для проведения экспертной оценки. До 31 июля разработчики смогут получить индивидуальные очные и заочные консультации по вопросам написания социальных проектов у специалистов Областного геронтологического центра.

Слушания продлятся до декабря 2018 года. У каждого участника будет возможность познакомиться с достижениями коллег и показать результаты своей работы. Лучший опыт тюменских специалистов войдет в итоговый сборник. 

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