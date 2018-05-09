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Упоровские аграрии готовы к круглосуточной работе

Экономика, 20:34 09 мая 2018

phototyumen.ru

Из-за неблагоприятной погоды начало посевной кампании в Упоровском районе перенесено. Аграрии агрофирмы КРиММ планируют перейти на круглосуточный режим работы, как только установится хорошая погода.

"Планируем максимально использовать все резервы. Пока техника на посевную в поле выйти не может", - рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов.

Автопарк в КРиММе в 2018 году увеличился - предприятие приобрело девять современных тракторов. 

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