Пожар на предприятии "Полимерпласт" ликвидировали в Тюмени

Группа "ЧС Тюмень", vk.com Группа "ЧС Тюмень", vk.com

Никто не погиб и не пострадал в результате пожара на предприятии "Плимерпласт" в Тюмени. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

Сигнал о возгорании в производственном помещении поступил в 19 часов 53 минуты. Работники предприятия своевременно эвакуировались. Пожарные прибыли к месту происшествия в 20 часов 01 минуту. В 20 часов 44 минуты пожар был полностью потушен. В тушении принимали участие 45 человек, использовалось 17 единиц техники. Площадь пожара составила около 500 кв. метров.

Евгений Бабенко