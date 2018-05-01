Тюменского студента за попытку сбыта наркотиков отправили в колонию на шесть с половиной лет

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Молодого человека, виновного в сбыте наркотиков, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, тюменский студент, омский рецидивист и находившийся в розыске за кражу житель Югры решили зарабатывать на сбыте наркотиков. Они через Интернет в разное время связались с наркодельцом, став членами одной преступной группы. Между собой члены группы не были знакомы, общались виртуально под никами.

Студент через тайники получал в Тюмени крупные партии наркотиков, делил их на части и помещал их уже в другие тайники в областном центре. Югорчанин приезжал за опасными веществами из Ишима, где временно проживал, и доставлял их в этот город. Омич также забирал наркотики из тайников и занимался раскладной мелких доз в разных местах Ишима.

В августе 2017 года омича в Ишиме с поличным задержала полиция. Освидетельствование показало, что он находился в состоянии наркотического опьянения. Группа продолжила работу без него.

Спустя две недели югорчанин приехал из Ишима в Тюмень, забрал из тайника очередную партию наркотиков и на попутной машине поехал обратно. На посту полиции Богандинский автомобиль остановили сотрудники полиции. Пассажир занервничал, это заметили полицейские. При обыске в его сумке были обнаружены наркотики.

Вскоре задержали и студента. Молодой человек в сентябре по указанию наркодельца на арендованной машине поехал в Башкортостан, забрал там из тайника мешок с еловыми шишками и синтетическими наркотиками и привез их в Тюмень. 12-13 сентября он поместил часть наркотических средств в два тайника в д. Патрушева.

В сентябре 2017 года студента задержала полиция. В ходе его досмотра были изъяты наркотики. Опасные вещества нашли и по месту проживания молодого человека. Всего по делу было изъято более 4,5 кг различных наркотических средств.

Криминальное трио по решению суда заключено под стражу.

Со студентом в ходе следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы дела в отношении него выделены в отдельное производство. Суд назначил ему 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, постановил взыскать в доход государства 95 тыс. рублей, добытых преступным путем.

Уголовное дело в отношении сообщников студента направлено для рассмотрения в Ишимский городской суд.