Хоккеисты сборной России встретятся с чехами

фото Федерации хоккея России фото Федерации хоккея России

Национальная сборная России проведет третий матч группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании против сборной Чехии. Начало встречи 10 мая в 21 час 15 минут по московскому времени, сообщает Федерация хоккея России.

Напомним, в первом матче на турнире российская команда победила команду Франции 7:0.

Против сборной Австрии в точности повторила счет первой игры.

В третьем матче в ворота Беларуси российские хоккеисты отправили шесть шайб.

Накануне матча с Чехией стало известно, что штаб сборной принял решение дозаявить троих игроков — вратаря Илью Сорокина, а также нападающих Никиту Сошникова и Никиту Гусева. Таким образом, в заявке команды на турнир вакантным остается только одно место.

Чехия расположилась на четвертом месте группы А - с четырьмя очками после трех матчей.

В прямом эфире матч против Чехии можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ, а также на сайте Федерации хоккея России.