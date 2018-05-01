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Хоккеисты сборной России встретятся с чехами

Спорт, 12:27 10 мая 2018

фото Федерации хоккея России

Национальная сборная России проведет третий матч группового этапа чемпионата мира-2018 в Дании против сборной Чехии. Начало встречи 10 мая в 21 час 15 минут по московскому времени, сообщает Федерация хоккея России

Напомним, в первом матче на турнире российская команда победила команду Франции 7:0. 

Против сборной Австрии в точности повторила счет первой игры.

В третьем матче в ворота Беларуси российские хоккеисты отправили шесть шайб. 

Накануне матча с Чехией стало известно, что штаб сборной принял решение дозаявить троих игроков — вратаря Илью Сорокина, а также нападающих Никиту Сошникова и Никиту Гусева. Таким образом, в заявке команды на турнир вакантным остается только одно место.

Чехия расположилась на четвертом месте группы А - с четырьмя очками после трех матчей.

В прямом эфире матч против Чехии можно будет посмотреть на телеканале МАТЧ, а также на сайте Федерации хоккея России. 

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