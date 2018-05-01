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В Тюмени задержали молодого человека с амфетамином  

Происшествия, 12:16 10 мая 2018

sledcom.ru

Молодого человека, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, безработного 24-летнего мужчину задержали при попытке сбыта наркотиков на ул. Широтной. В ходе досмотра у задержанного обнаружено четыре полиэтиленовых свертка с амфетамином. В тайниках обнаружено еще шесть свертков общей массой около 9 гр.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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