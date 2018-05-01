11 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 10 часов в МАОУ ДО ДМЦ "Алый парус" (п. Мыс, ул. Макарова, 11) начнется городской конкурс-фестиваль юных инспекторов движения "Безопасное колесо".

В Тюмени в 11 часов на территории школы № 67 к.2 (ул. Камчатская, 154) начнется открытие нового патриотического объекта "Алея Победы" в микрорайоне Тура.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в ГАУ Северного Зауралья (ул. Республики, 7, зал Ученого совета вуза) начнется круглый стол, посвященный труженикам тыла и селянам, ковавшим победу на тюменской земле.

В Тюмени в 12 часов в Жемчужном зале Дворца бракосочетания (ул. Малыгина, 85) начнется День Аиста, где поздравят пять многодетных семей, у которых родилось 7 и более детей.

В Тюмени в 13 часов в конференц-зале отеля "Спасская" (Ленина, 2a) начнется пресс-конференция, посвященная отборочному этапу для участия в финале VI национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2018.

В Тюмени в 16 часов в спортивном комплексе СДЮСШОР №3 (ул. Садовая, 109, к. 1) начнется VII спортивный фестиваль памяти педагога-новатора Владимира Хромина.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдут соревнования по волейболу в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдет открытое первенство по волейболу среди юношей, посвященное Дню Победы.

В Тюменском районе в 9 часов в КСК "Олимпия" начнется открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

В Ишиме пройдут соревнования по боксу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Этот день в мире:

330 – по эдикту римского императора Константина основан город Константинополь. В кратчайшие сроки он стал вторым по значимости городом Римской империи, а затем – столицей Византии.

1807 – русские войска захватили турецкую крепость Анапа.

1864 – родилась Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор культового в СССР романа "Овод".

1881 – император Александр III издал манифест о незыблемости самодержавия в России.

1904 – родился Сальвадор Дали, гениальный испанский художник, виднейший представитель сюрреализма.

1916 – Альберт Эйнштейн впервые публично представил свою теорию относительности.

1937 – родился Георгий Шенгелая, советский кинорежиссер. Лучшие его фильмы – "Мелодии Верийского квартала", "Пиросмани", "Хареба и Гоги".

1939 – японские войска вторглись в Монголию в районе реки Халхин-Гол.

1940 – в Полтаве родилась Жанна (Жаннета) Прохоренко, одна из лучших советских киноактрис. Ее этапные роли – Шура ("Балладе о солдате"), Ксения ("А если это любовь?"), Капочка ("Женитьба Бальзаминова"), Варя ("Непридуманная история"). Удачны и многие эпизодические роли актрисы, особенно в картинах "Калина красная", "Приезжая", "Колье Шарлотты".

1947 – родился Юрий Семин, тренер московской футбольной команды "Локомотив" - чемпиона России.

1949 – государство Сиам переименовано в Таиланд.

2000 – в Индии родился миллиардный житель, и она стала второй в мире страной-миллиардером после Китая.