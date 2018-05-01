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В Тюменской области стартовала акция "Вода России"

Общество, 17:00 10 мая 2018

фото ekogradmoscow.ru

Тюменская область присоединилась к акции по очистке берегов водных объектов "Вода России". Она стартовала 1 апреля и продлится до 15 сентября, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

Акция проходит по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ и приурочена к Году волонтера.

В акции могут принять участие все желающие. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

По завершении акции всем зарегистрированным на портале участникам будут высланы электронные дипломы от Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По результатам проведенных мероприятий будет составлен рейтинг самых активных регионов, показавших лучшие результаты при организации и проведении акции.

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# акция , Год волонтера , экология

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