Тюменская область - лидер по строительству жилья в УФО

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В Тюменской области в первом квартале 2018 года построили больше всего жилья среди регионов Уральского федерального округа -168,4 кв. м общей площади в расчете на 1 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

Оценка регионов УФО по основным социально-экономическим показателям за январь-март 2018 года, как отмечено в сообщении ведомства, показала, что наиболее высокие индексы промышленного производства сложились в Свердловской области (111,2%) и Ямало-Ненецком автономном округе (111,0%), объемы производства молока и яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий (78,7 кг и 243,2 штуки соответственно) выше в Тюменской области без автономных округов, чем в остальных регионах округа, наибольший объем производства мяса на душу населения наблюдался в Челябинской области (34,4 кг) и Тюменской области без автономных округов (20,9 кг).

На потребительском рынке самая высокая величина оборота розничной торговли на душу населения за январь-март 2018 года сложилась в Ямало-Ненецком автономном округе (64,7 тыс. рублей), объема платных услуг, оборота общественного питания на душу населения в Ямало-Ненецком автономном округе (20,1 тыс. рублей и 6,1 тыс. рублей соответственно).

Темп роста реальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-феврале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года в Челябинской области (109,1%) превысил значения показателей в других регионах федерального округа. Самый высокий размер номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника в январе-феврале 2018 года наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (89,7 тыс. рублей).

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в марте 2018 года к декабрю 2017 года зафиксировано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (100,4%).