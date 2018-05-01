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12 мая - события дня

Общество, 17:54 11 мая 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов в тюменском ОССК ДОСААФ России начнутся соревнования по пулевой стрельбе в рамках XVI спартакиады федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области. 

В Тюмени в 10 часов на стадионе "Геолог" начнется турнир по футболу памяти Героя Социалистического труда Фармана Салманова среди ветеранов спорта.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в СОЦ "Зодчий" начнутся соревнования по плаванию в рамках XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. 

В Тюмени в 14 часов в Институте химии ТюмГУ (ул. Перекопская, 15 а) начнется всероссийский диктант по химии.  

В Тюмени в сквере Пограничников (мкр Казарово) пройдет военно-спортивная игра для школьников "Граница-2018".   

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдет открытое первенство по волейболу среди юношей, посвященное Дню Победы. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдут соревнования по волейболу в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева. 

В Тюменском районе пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию. 

В Тюменском районе в КСК "Олимпия" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

В пос. Московский Тюменского района пройдет открытое первенство Тюменской области по авиамодельному спорту.  

В Ишиме пройдут соревнования по боксу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

В п. Октябрьский Ишимского района XVI пройдет всероссийский турнир по самбо среди женщин, юношей и девушек до 18 лет памяти тренера Н.П. Комарова. 

Этот день в истории:

1570 - в России основано Донское казачество.

1937 - компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории прямую телетрансляцию - была показана церемония коронации английского короля Георга VI.

1967 - в Софии был подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией.

1975 - на экраны вышел фильм Сергея Бондарчука "Они сражались за Родину" по роману Михаила Шолохова. 

1998 - президент России Борис Ельцин впервые выступил в Интернете и ответил на 14 вопросов, поступивших со всех концов мира. Сеанс онлайн общения с публикой продолжался 30 минут.

2001 - в Москве состоялся митинг протеста против визита в Россию Папы Римского.

2010 - запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.

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