13 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в городском шахматном клубе начнутся соревнования по шахматам в рамках XII спартакиады трудовых коллективов Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в спортивном зале "Центра дзюдо" (ул. Молодогвардейцев, 5) начнется первый открытый детский чемпионат по капоэйра.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в сквере Болгаро-советской дружбы (ул. Ямская, 96) начнется очередной праздник для семей и детей "Семья во дворе".

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдет открытое первенство по волейболу среди юношей, посвященное Дню Победы.

В Тюмени в СОК "Здоровье" пройдут соревнования по волейболу в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященная памяти В.Н. Зуева.

В Тюменском районе пройдет чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию.

В Ишиме пройдут соревнования по боксу в рамках XXI спартакиады учащихся общеобразовательных организаций Тюменской области, посвященная Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В п. Октябрьский Ишимского района пройдет Всероссийский турнир по самбо среди женщин, юношей и девушек до 18 лет, памяти тренера Н.П. Комарова

Этот день в истории:

1637 - кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой для нарезания мяса, и создал таким образом столовый нож.

1754 - вышел указ об учреждении в России первого банка.

1836 - началось строительство железной дороги Петербург—Царское село—Павловск.

1783 - русские корабли впервые вошли в бухту, на берегах которой позже был возведен Севастополь. Этот день считается днем рождения Черноморского флота России.

1845 - в России была учреждена Императорская служба мер и весов.

1921 - в СССР Совнарком издал декрет об организации домов отдыха.

1930 - в СССР прошло первое награждение орденом Красной Звезды. Кавалером этой награды стал Василий Блюхер.

1991 - начала регулярное вещание Российская государственная телерадиокомпания (РГТРК).

1991 - впервые вышла в эфир на II канале информационная программа "Вести".

2003 - в посольстве США в Москве прошла презентация новой 20-долларовой купюры.