14 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 10 часов в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется торжественная церемония открытия отборочных соревнований для участия в финале VI Национального чемпионата Молодые профессионалы" в Тюменской области. В 10 часов 30 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция организаторов фестиваля "Православие и СМИ".

В Тюмени с 10 до 12 часов в Техникуме строительной индустрии и с 13 до 16 часов в мобильной лаборатории возле ТРЦ "Колумб" жители города смогут пройти анонимный экспресс-тест на ВИЧ в рамках Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

В Тюмени с 12 до 16 часов в ТЦ "ЦУМ" и с 11 до 15 часов в ТЦ "Весна" пройдет акция "Здоровое сердце".

Этот день в истории:

1833 - Николай I издал указ, запрещавший продажу крепостных крестьян с публичных торгов и без земли.

1835 - вышла в свет "Сказка о рыбаке и рыбке" Александра Пушкина.

1853 - в США запатентовано сгущенное молоко.

1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. Впервые в них разрешено участвовать женщинам.

1924 - английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.

1948 - провозглашено о создании государства Израиль.

2000 - российская певица Алсу заняла второе место на конкурсе "Евровидение".

2003 - после продолжительной болезни скончался Геннадий Никонов, выдающийся конструктор стрелкового оружия, обладатель 44 авторских свидетельств, создатель одного из лучших в мире автоматов.