15 мая - события дня

Фото ИА "Тюменская линия". Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюмени в 9 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) начнутся соревнования по мини-футболу в рамках XVII спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) начнется региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады.

В Тюмени в 10 часов в гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49), в школе №40 (ул. Профсоюзная, 46) и в школе №67 (ул. Домостроителей, 2а) начнутся соревнования по футболу среди дошкольников в рамках спартакиады "Малыш".

В Тюмени в 10 часов в СК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнутся соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках XXIII спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.

В Тюмени в 11 часов в отделении центра "Семья" (ул. Ермака, 1а) начнется праздник, посвященный Международному дню семей.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета облдумы по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 14 часов в правительстве области (ул. Володарского, 45, большой зал заседаний) начнется прием многодетных семей, посвященный Дню семьи, вручение медалей "Материнская слава" и "Отцовская доблесть".

В Тюмени в 16 часов в "МСЧ "Нефтяник" (ул. Юрия Семовских, 8, стр. 1, вход через "Справку") начнется занятие в рамках "Школы мужского здоровья".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное мероприятие, посвященное 50-летию аэропорта "Рощино".

В Тюмени продолжатся отборочные соревнования для участия в финале национального чемпионата "Молодые профессионалы".

В Тобольске в 17 часов в комитете ЗАГС города (7а мкр., стр. 11а) начнется финал ежегодного семейного конкурса "Генеалогическое древо семьи".

Этот день в истории:

1115 - на Руси учрежден первый православный праздник - День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба.

1618 - немецкий астроном Иоганн Кепплер открыл закон движения планет.

1858 - в японской Хакодате открылось первое консульство Российской империи.

1867 - в России утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах.

1918 - в Москве открыта первая народная музыкальная школа.

1935 - состоялся торжественный пуск первой линии Московского метрополитена.

1942 - состоялся первый полет пассажирского самолета "367-80" фирмы "Боинг".

1948 - СССР заявил о признании государства Израиль.

1970 - Международный олимпийский комитет исключил ЮАР из соревнований за проводимую там политику апартеида.

1996 - в Петербурге на Левашовской пустоши открылся мемориал-памятник жертвам сталинских репрессий.

1998 - в Бирмингеме открылась встреча главы правительств восьми ведущих держав мира, в которой впервые на правах официального члена присутствовала Россия.