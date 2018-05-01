Гонка спортивных голубей перенесена из-за непогоды

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Первая гонка спортивных голубей перенесена на конец мая. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил тюменский голубевод, главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич.

"Пока на неделю, - уточнил он, - Сильные ветры и холода не способствуют началу сезона. Жалко терять голубей в самом начале сезона".

Примечательно, что у голубеводов есть традиция присваивать населенным пунктам, где птица выходит на старт, памятные имена. Так на карте маршрутов появились Лунная долина, Горячий ключ и Желтая рыба.

Первый старт тюменские голуби должны были взять 20 мая с "Новой Земли" (голубеводческая, находится гораздо ближе архипелага в Северном Ледовитом океане) - это 200 км. Пока этот старт перенесен на 27 мая.

"Вот, например, к месту запуска в Абатском районе на дистанцию 324 км приезжали всегда ночью, и там всегда была очень красивая луна. Назвали эту точку выпуска голубей Лунная долина, - пояснил Анатолий Шишкевич, - А Желтая рыба, это просто перевод на русский названия деревни в Новосибирской области - Сарыбалык".

Полетный план тюменских голубеводов на сезон 2018 года по-прежнему составляет 12 дистанций. Девять общей протяженностью 4 тысячи 261 км. преодолеют взрослые голуби. Молодые голуби 2018 года рождения пройдут три дистанции, общей протяженностью 848 км.

Борис Олейник