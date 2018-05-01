17 мая - события дня

В Тюмени в 10 часов в ТРО "Опора России" (ул. Севастопольская, 31) начнется пресс-конференция, посвященная городскому фестивалю "Жара".

В Тюмени в 10 часов в центре занятости населения Тюмени и Тюменского (ул. Республики, 204в, корпус 3) начнется ярмарка вакансий рабочих мест для предприятий в сфере общественного питания.

В Тюмени в 11 часов в музее истории поискового движения Тюменской области (ул. Геологоразведчиков 6а, каб. 205) начнется пресс-конференция, посвященная итогам весенней экспедиции поисковых отрядов Тюменской области и актуальным направлениям работы областного поискового центра в 2018 году.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) начнется презентация книги "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству".

В Тюмени в 11 часов 30 минут от здания администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется пресс-тур по многоквартирным домам Тюмени, в которых проводится капитальный ремонт, с участием подрядчиков и представителей администрации города.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в ТЦ "Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60) начнется закрытие спартакиады журналистов. В 11 часов начнутся соревнования по боулингу.

В Тюмени в 14 часов в службе уполномоченного по правам ребенка в Тюменской области (ул. Республики, 24, каб. 314) начнется прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних.

В Тюмени в 14 часов в лицее № 93 (ул. Геологоразведчиков, 14) начнется информационный форум среди школьников.

В Тюмени в 15 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется открытый монтаж масштабного выставочного проекта "Шедевры художественной коллекции".

В Тюмени в 16 часов по адресу ул. Володарского, 47 начнется официальное открытие сувенирного магазина галерея сувениров "Легенды Сибири" и туристско-информационного центра VisitTyumen.

В Тюмени в 16 часов в белом зале заседаний ученого совета Строительного института (ул. Луначарского, 2, кабинет № 208) начнется встреча "Перспективы строительной отрасли: тенденции на рынке, точки роста, взаимодействие с высшей школой, кадровая политика" с участием генерального директора АО "Мостострой - 11" Николая Руссу.

В Тюмени в 18 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча "Битва MARVEL и DC".

В Тюмени с 11 до 20 часов во всех городских поликлиниках пройдет день открытых дверей.

В Тюмени с 12 до 13 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43 будет работать прямая линия управления Ростеестра по вопросам государственной регистрации ипотеки.

В Тюмени с 14 до 18 часов по телефону 45-35-84 будет работать горячая линия по вопросам организации летнего отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием.

В Тюмени в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) пройдут соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов Тюменской области.

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдут соревнования по волейболу среди мужских команд в рамках спартакиады образовательных организаций высшего образования Тюменской области, посвященной памяти В.Н. Зуева.

В Тюменском районе в КСК "Олимпия" пройдет открытый чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23, 2 этаж, конференц-зал) начнется пресс-конференция "Ишимский пединститут в преддверии приемной кампании-2018".

В Тобольске в СК "Центральный" и в СК "Тобол" пройдут соревнования в рамках спартакиады инвалидов Тюменской области.

В Тобольске в Центре искусств и культуры (6 мкр, 52) пройдет ярмарка вакансий рабочих мест.

В с. Нижняя Тавда в АУ "Культура" (ул.Мира, 10) пройдет ярмарка вакансий рабочих мест для несовершеннолетних.

Этот день в истории:

1606 - восстание в Москве против захватчиков - войск Речи Посполитой.

1703 - русский флот одержал первую победу (над двумя шведскими кораблями в устье Невы).

1727 - на русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I.

1867 - в России учреждена земская почта.

1916 - в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

1969 - автоматическая межпланетная станция "Венера-6" совершает плавный спуск в атмосферу планеты Венера.

2005 - первый Всемирный день борьбы с гомофобией.

2006 - впервые отмечается Международный день информационного общества.